Криптовалютная биржа Poloniex, запустившая торговлю монетами хард форка Bitcoin Cash, сообщает о затруднениях при обработке операций с bitcoin ABC (BCHABC) и bitcoin SV (BCHSV).

Как поясняет Ttrcoin , изначально компания написала о том, что временно отключает возможность ввода/вывода BCHABC. Позднее к этому добавились сложности с выводом BCHSV, запросы на вывод которого вместе с BCHABC не доходили до соответствующих блокчейнов. В результате были отключены оба кошелька и биржа заявила, что в настоящее время работает над поиском решений.