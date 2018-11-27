По словам главы ВТБ Андрея Костина, он пока еще не писал письмо к организаторам Давосского форума, так как история ещё не закончилась. Об этом он рассказал журналистам на пресс-подходе.

«История ещё не закончилась. Пока рано писать письмо», — сказал он.

Ранее стало известно, что три российских бизнесмена — совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин — не будут приглашены на Всемирный экономический форум, который состоится в январе в Давосе. По словам собеседников FT, это связано с обеспокоенностью международных организаций из-за санкций США, введенных против российских предпринимателей в апреле. При этом никаких законных оснований препятствовать их приезду на форум нет, отмечает издание.