Глава ВТБ Андрей Костин в очередной раз опроверг информацию о выдаче катарскому инвестиционному фонду кредита в 6 млрд долларов на покупку доли в «Роснефти». Об этом он рассказал в интервью Business FM.

«У меня была профессия дипломат и профессия банкир. Обе требуют исключительно четкой формулировки своих ответов. Потому что дипломаты друг с другом разговаривают при наличии блокнотов и все записывают, и это официальная позиция бывает. А банкир иногда, если он неловкое слово скажет, особенно на дилинге и так далее, то это является основанием для того, чтобы сделку зафиксировать на записи. Я сказал то, что сказал. Я сказал, что ВТБ не выдавал денег катарскому инвестиционному фонду на эту сделку. Full stop», — отметил Костин.

На вопрос, кому давал в кредит ВТБ 6 млрд долларов, Костин отказался рассказывать подробности.

«Нет, не могу и не хочу. Это тоже мое право. Это даже все западные телеканалы и газеты признают: я никогда не вру, но я могу недоговаривать. В данном случае я недоговариваю, но не вру», — сказал глава ВТБ.