Глава ВТБ Андрей Костин признался, что проиграл войну с Центробанком по «Базелю III». Об этом он рассказал в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».



«Я длительное время боролся, пытался убедить Центральный банк в необходимости корректировки отказов «Базеля III». Это даже не война была, идеологический спор. Я перешел на сторону Центрального банка, сказал: «да, Базель — это наше все». Тем более, что в жизни есть куда худшие вещи, чем «Базель III». Тот же рак простаты, я считаю, хуже, пускай будет «Базель III». В этом плане мы сейчас работаем над капитализацией», — рассказал он.

Костин также подчеркнул, что укрепление капитальной базы банковского сектора необходимо, так как он сильно пострадал.