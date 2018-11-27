Американская криптовалютная компания Coinbase подтвердила информацию о том, что она планирует открыть внебиржевую (OTC) торговую площадку для институциональных клиентов, сообщила директор отдела институциональных продаж Coinbase Кристин Сэндлер.

По словам Сэндлер, OTC-платформа станет дополнением для основной биржи компании, сообщает Ttrcoin .

Кроме того, она рассказала о кастодиальном подразделении своей компании, отметив, что их услугами пользуются лица, которые занимаются управлением активами сторонних инвесторов и помогают привлекать потенциальных партнеров.

Комментируя неблагоприятную ситуацию на рынке, Сэндлер сообщила, что их «ориентированные на криптовалюты клиенты» демонстрируют стойкость и продолжают верить в будущее технологии.