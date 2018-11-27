Владельцы коллекторских агентств нашли способ быстро вернуться к ведению бизнеса в случае исключения компании из госреестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Собственники исключаемой компании оперативно регистрируют новую, закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) это не запрещает, пишет «Коммерсант».

В реестр Федеральной службы судебных приставов включено новое коллекторское агентство «Финпротект». По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% компании принадлежит микрофинансовой организации «Турбозайм», входящей в группу компаний (ГК) Eqvanta. В начале ноября коллекторское агентство «Финколлект» (на 1% принадлежало «Турбозайму» и на 99% — МФО «Быстроденьги», также входящему в ГК Eqvanta) было исключено регулятором из реестра за массовые нарушения профильного закона.

Еще до исключения «Финколлекта» из госреестра ГК Eqvanta была зарегистрирована компания «Финпротект». В реестр ФССП сведения о ней были внесены через две недели после исключения «Финколлекта». В пресс-службе ГК Eqvanta подтвердили включение «Финпротекта» в реестр. «Агентство пока не работает, идет техническая подготовка», — сообщили там. От более подробных комментариев в ГК отказались.

В ФССП не ответили на запрос. Однако ранее глава службы Дмитрий Аристов говорил, что, чтобы заново войти в реестр, компания должна соответствовать установленным законом требованиям. При этом те сотрудники, которые работали в ранее исключенной компании, уже не смогут взаимодействовать с должниками.



Юристы указывают, что такую практику нельзя однозначно признать недобросовестной: открытие нового коллекторского агентства с точки зрения закона является полностью легальным, в том числе нет запрета на регистрацию агентства вместо исключенного из реестра за нарушения.

Однако эксперты указывают, что механизм может быть использован для возврата на рынок злостных нарушителей. Решить проблему может внедрение черных списков собственников фирм-взыскателей, и регулятор уже задумался об этом.