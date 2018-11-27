Пользоваться функцией Siri Shortcuts для «Сбербанка Онлайн» можно после обновления приложения до текущей версии.
Клиенты Сбербанка, использующие iPhone, получили возможность создавать собственные быстрые команды Siri для пополнения баланса своего мобильного телефона через «Сбербанк Онлайн», перевода денег клиенту банка и других действий.
Как поясняется в сообщении кредитной организации, Siri Shortcuts, или быстрые команды Siri, можно самостоятельно создавать для голосового помощника Apple, чтобы автоматизировать часто выполняемые на iPhone действия. С появлением операционной системы iOS 12 в сентябре 2018 года быстрые команды Siri стали доступны для владельцев всех iPhone начиная с модели iPhone 5s.
Настроенная быстрая команда работает следующим образом. Например, произнеся Siri фразу «Пополни мой мобильный», пользователь активирует команду, которая запустит приложение «Сбербанк Онлайн». После входа в приложение откроется экран пополнения мобильного телефона пользователя. Останется указать сумму и завершить операцию.
Чтобы получить возможность задать команду, требуется удостовериться, что система обновлена до iOS 12, и хотя бы раз совершить нужное действие в «Сбербанке Онлайн», например пополнить сотовый телефон. После этого действие будет активно для использования в Siri Shortcuts.
Для создания команды нужно зайти в настройки iPhone, в раздел «Siri и поиск», выбрать «Все быстрые команды». На этом экране нужно найти «Сбербанк Онлайн», выбрать действие и записать для него голосовую команду. Именно по этой фразе в будущем будет запускаться нужное действие. Можно создать собственную команду и для других действий: осуществления перевода в адрес клиента банка, перехода на экран поиска по приложению или на экран поиска штрафов ГИБДД.
Пользоваться Siri Shortcuts для «Сбербанка Онлайн» можно после обновления приложения до текущей версии.
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