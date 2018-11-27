В криптовалютный кошелек Copay американского процессора биткоин-платежей BitPay был внедрен вредоносный код, сообщила компания. При этом приложение BitPay не было затронуто атакой.

Хакерское ПО было развернуто в версиях кошелька от 5.0.2 до 5.1.0 и потенциально может быть использовано для захвата приватных ключей и кражи BTC и BCH, сообщает Anycoin .

BitPay срочно выпустила обновление версии 5.2.0 без вредоносного кода и предупредила пользователей не открывать и не запускать старые версии кошелька Copay, а обновить их. Затем следует отправить все средства одной трансакцией (Send Max) на новый кошелек в версии 5.2.0.