Модульбанк представил результаты работы партнерской программы «МодульКассы» за год. За это время к ней присоединились более 2,5 тыс. человек.

Целью программы является предоставление предпринимателям надежных, эффективных и честных инструментов для развития бизнеса. Она включает в себя систему обучения, рассчитанную на различные уровни подготовки, онлайн-вебинары, тестирование, сертификацию партнеров, а также бонусную систему с призами и подарками, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По словам генерального директора «МодульКассы» Андрея Ваничева, «МодульКлуб» одинаково подходит как домохозяйкам, так и профессионалам кассового рынка, сервисным инженерам. Сегодня партнерская программа Модульбанка насчитывает более 2,5 тыс. участников с общей суммой выплат, например, по итогам октября 2018 г. - 2 450 000 рублей.