На долю сегмента онлайн-кредитования приходится порядка 90% финтех-рынка в России. Такую оценку приводит Deloitte, международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.

«На сегодняшний день в секторе онлайн-кредитования отмечается больший оптимизм (по сравнению с другими участниками рынка финтеха) относительно текущей ситуации в отрасли. Однако оптимизм заметно снижается при оценке перспектив развития бизнеса в ретроспективе до 2020 года, — предупреждает руководитель исследовательского центра Deloitte в СНГ Лора Накорякова. — Прежде всего это связано с достаточно высоким уровнем неопределенности. Так, при оценке текущей политической и экономической ситуации в России при принятии стратегических бизнес-решений каждый второй представитель онлайн-кредитования говорил о высоком уровне неопределенности. В связи с этим показатель неопределенности в сегменте онлайн-кредитования составил минус 0,23 по шкале от минус единицы до плюс единицы (неопределенность выше среднего)».

По оценкам представителей Deloitte, объем рынка финансовых технологий в России по итогам 2017 года составлял 48 млрд рублей. В 2018 году итоговая оценка еще не проводилась, но объем рынка уже превысил 50 млрд рублей (по предварительным подсчетам).

На текущий момент Deloitte включает Россию в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе. Ключевым драйвером развития финтех-рынка в нашей стране компания называет именно онлайн-кредитование — сегмент онлайн-займов, выдачей которых в России занимаются микрофинансовые организации.

Аналитики Deloitte указывают, что сегмент онлайн-кредитования является одним из наиболее растущих на рынке финансовых технологий. Следует отметить, что в 2017 году российские онлайн-компании выдали на 67% займов больше, чем в 2016-м.

«Абсолютное большинство представителей финтех-рынка ожидают сохранения положительной динамики в сегменте онлайн-кредитования (в перспективе двух лет), а также сохранения темпов его роста», — говорится в исследовании Deloitte.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru