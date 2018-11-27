Al Hilal Bank в Абу-Даби осуществил операцию на вторичном рынке с соответствующими шариату эквивалентами облигаций, выпущеными на блокчейне при поддержке финтех-стартапа Jibrel Network, под названием сукук. При этом сумма сделки составила 500 млн долларов.

В Al Hilal Bank подчеркнули, что сукук представляет собой стремительно растущий класс активов, сообщает ForkLog .

В связи с тем, что шариат запрещает ростовщичество, выпуск традиционных облигаций с фиксированной доходностью в некоторых странах недопустим. Сукук обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого мероприятия.