Компания «ВТБ Капитал» полностью продает свою долю в размере 22,5% в «Русской Фитнес Группе» (РФГ), которая управляет сетью фитнес-клубов World Class, консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного фонда Mubadala и других ведущих ближневосточных инвестиционных фондов. Об этом в среду, 28 ноября, сообщили в ВТБ.

«ВТБ Капитал» вошел в состав акционеров РФГ в 2014 году. Стандартный горизонт инвестирования в подобного рода проекты для «ВТБ Капитала» составляет от трех до пяти лет. «Учитывая успешное развитие компании в течение последнего периода, инвестбанк принял решение о выходе из данной инвестиции», — поясняется в сообщении.



«За время нашего участия в капитале «Русской Фитнес Группы» в качестве инвестора компания продемонстрировала успешные результаты: значительно увеличила прибыль, снизила объемы долговой нагрузки, существенно расширила сеть фитнес-клубов не только в Москве, но и в регионах, — комментирует первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев. — Участие в РФГ стало еще одной успешной прямой инвестицией для нас, и мы уверены, что существующие рыночные позиции компании позволят ей как сохранить масштабы бизнеса, так и продолжить активное развитие в своем сегменте. Я также хотел бы отметить тот факт, что партнером «ВТБ Капитала» в сделке выступил консорциум РФПИ, суверенного фонда России, и Mubadala, одного из крупнейших ближневосточных суверенных фондов, что подтверждает фундаментальную привлекательность инвестирования в Россию и интерес к ней со стороны крупнейших международных инвесторов».