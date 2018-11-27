Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

«Банковский сектор развивается достаточно успешно, и в этом году, по всем прогнозам, он достигнет рекордной суммы прибыли. Центральный банк оценивает ее в 1,2—1,3 триллиона, наши аналитики, «ВТБ Капитала», даже дают сумму 1,7—1,8 триллиона рублей», — пояснил он.