Глава банка ВТБ Андрей Костин посетил прием участников инвестиционного форума «Россия зовет!» в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн». Об этом свидетельствуют фотографии и видеозапись с приема, переданные в РБК одним из участников мероприятия.

Речь идет о закрытой вечеринке банка, которая проходит в среду в Москве в стиле знаменитой киносаги, рассказали РБК два сотрудника банка. По их словам, топ-менеджеры организации на этот прием пришли в тематических костюмах, рядовые сотрудники — в вечерних нарядах.

На видео, поступившем в РБК, показана часть приветствия от Андрея Костина в роли Оби-Вана Кеноби и первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева, который был в образе джедая Люка Скайуокера.

«Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!» — обратился к присутствующим Костин. «Привет славному ордену инвест-джедаев!» — сказал Соловьев. Далее между ними произошел диалог.

«Сегодня на нас доспехи инвестиционных джедаев. Потому что времена изменились — космические скорости, космические риски!», — сказал Костин в ходе диалога с Соловьевым.

«Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!», — продолжил Соловьев.