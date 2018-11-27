Расчеты в национальной валюте должны стать в первую очередь привлекательными для контрагентов, принуждать к этому неправильно. Такую точку зрения высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Мне кажется, что расчеты в рублях нужно развивать, исходя из принципов выгодности для участников процесса, и никак не административно», — отметила глава ЦБ.

Она также подчеркнула, что регулятор давно предпринимает меры по стимулированию банков к ведению операций в рублях.

«Мы действительно предпринимали и предпринимаем ряд мер регулятивных для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях и по пассивной стороне, и по активной. Это наша диверсификация требований по обязательным резервам, коэффициенты риска по валютным кредитам у нас повышены при расчете достаточности капитала, но здесь самое основное, чтобы рубль был привлекательным для расчетов. Это уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается, это низкая инфляция и низкая волатильность рубля для использования в международных расчетах», — заключила Набиуллина.