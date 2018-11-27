Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило семи российским банкам в иностранной собственности долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB-». Речь идет об Эйч-Эс-Би-Си Банке, ИНГ Банке (Евразия), Нордеа Банке, Данске Банке, СЭБ Банке, АКБ «Бэнк оф Чайна» и Чайна Констракшн Банке. Прогноз по рейтингам указанных банков — «позитивный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

РДЭ, рейтинги поддержки и рейтинги приоритетного долга рассматриваемых банков (в тех случаях, когда они присвоены) по-прежнему отражают мнение Fitch, что их финансово сильные материнские структуры, вероятно, будут иметь высокую готовность предоставлять поддержку своим дочерним структурам в случае необходимости.

Fitch расценивает готовность материнских банков предоставить поддержку дочерним структурам как высокую, принимая во внимание 100-процентную собственность, высокий уровень интеграции между материнскими и дочерними банками и общий бренд (что подразумевает репутационные риски в случае дефолта дочернего банка). Ограниченный размер дочерних банков делает любую потенциальную поддержку управляемой для материнских групп.

«РДЭ рассматриваемых банков в иностранной валюте ограничены страновым потолком Российской Федерации («BBB-»), что отражает вероятность ограничений на перевод и конвертацию средств, а также риск того, что дочерние банки не смогут воспользоваться поддержкой от материнских структур для обслуживания своих обязательств в иностранной валюте. РДЭ рассматриваемых банков в национальной валюте (в тех случаях, когда они присвоены) также учитывают российские страновые риски. Без учета странового потолка Fitch, вероятно, будет рейтинговать дочерние банки на один уровень ниже РДЭ их материнских структур (за исключением ИНГ Банка (Евразия)», — указано в релизе.

«В случае ИНГ Банка (Евразия) Fitch использует рейтинг устойчивости ING Bank N. V. «a+» в качестве якорного рейтинга, к которому применяется нотчинг для определения рейтинга дочерней структуры, поскольку РДЭ ING Bank N. V. учитывают дополнительный запас по младшему и старшему долгу, который может не обеспечить защиту кредиторам российского дочернего банка в случае финансовых трудностей», — добавляют в Fitch.



Агентство не присваивало дочерним банкам рейтингов устойчивости ввиду их высокой зависимости от материнских групп в плане развития бизнеса, источников фондирования и управления рисками.