Россия принимает участие в разработке европейского аналога SWIFT, рассказали «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии. Цель новой платформы — обеспечить легальный денежный оборот с иранскими компаниями, несмотря на санкции США против Тегерана. Система направлена на поддержание сотрудничества с исламской республикой в нефтегазовом и финансовом секторах, торговле, инвестициях и транспорте.

В работе над механизмом, позволяющим совершать трансакции с Ираном в обход американских санкций, задействованы участники «ядерной сделки» — Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия, сообщил изданию официальный представитель Еврокомиссии. К реализации проекта допущены также и другие государства ЕС.

Европейский аналог SWIFT создается в рамках компании специального назначения (Special Purposed Vehicle, SPV), пояснили в пресс-службе Еврокомиссии. 24 сентября в Нью-Йорке прошла министерская встреча участников сделки по иранской ядерной программе. Они «подтвердили свою поддержку дальнейшей работы, направленной на внедрение специального механизма».

«Мы работаем с Россией как с одним из участников «ядерной сделки», — заявили в пресс-службе Еврокомиссии. — Кроме того, общая цель — открыть SPV другим странам в мире. Однако эту область еще предстоит разработать, и на данном этапе прогнозирование будет преждевременным».

С помощью создаваемой системы в Евросоюзе рассчитывают преодолеть затруднения, возникшие из-за отключения Ирана от системы SWIFT в результате американских санкций. Основные трудности — это существенные ограничения в расчетах международного бизнеса с иранским, в первую очередь в таких сферах, как поставки нефти и газа, финансы, торговля, инвестиции и транспорт, сказали в Еврокомиссии.

Участие России в разработке такой системы может облегчить ей решение собственных стратегических задач, таких как переход к международным расчетам в нацвалютах, считают эксперты.