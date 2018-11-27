Агентство «Эксперт РА» присвоило инвестиционному банку «Веста» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями на федеральном уровне, адекватными качеством активов и позицией по ликвидности, высоким запасом капитала при убыточности деятельности, а также приемлемым уровнем корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Ограниченные конкурентные позиции отражают невысокую долю банка на российском банковском рынке при низкой диверсификации бизнеса, уточняют аналитики.

«Банк не обладает широкой сетью подразделений (головной офис в Москве, а также десять представительств на территории России), однако с учетом специфики деятельности банка его текущая география присутствия рассматривается как адекватная», — говорится в сообщении.

По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как низкая.