Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Зираат Банка на уровне «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга.

Как поясняется в релизе агентства, рейтинг банка обусловлен его сильной позицией по капиталу, приемлемыми показателями рентабельности и качества активов, адекватными ликвидной позицией и уровнем корпоративного управления. Агентство также продолжает принимать во внимание высокую вероятность оказания банку финансовой поддержки со стороны материнской структуры (крупнейшего государственного банка Турции T.C. Ziraat Bankasi A. S.) в случае необходимости.

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке в сочетании с узкой сетью подразделений (единственный офис располагается в Москве). Агентство позитивно оценивает высокую узнаваемость бренда банка среди турецких компаний, осуществляющих деятельность в РФ, но рассматривает значительную концентрацию клиентской базы на дочерних предприятиях турецких компаний в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку это может оказывать давление на деятельность банка при ухудшении конъюнктуры в стране местонахождения головных компаний клиентов.

Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств, что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. «Эксперт РА» отмечает приемлемые показатели рентабельности банка при высоком уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности.

Агентство оценивает качество активов банка как приемлемое, но обращает внимание на высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска, а также на высокую отраслевую концентрацию портфеля корпоративных кредитов (на 1 января 2018 года доля строительной отрасли составляла 35%).



Говоря о позиции банка по ликвидности и фондированию, агентство в числе прочего обращает внимание на повышенную волатильность привлеченных средств юрлиц: в течение последних 12 месяцев наибольший отток наблюдался в ноябре 2017 года (28%) и августе 2018-го (24%), приток — в октябре-2017 (85%) и июле-2018 (42%).