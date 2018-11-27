Активы банковского сектора РФ выросли в октябре на 1,6% без учета валютного курса (с учетом курса — немногим больше), а с начала года — на 6,3% (на 3,4% без учета валютного курса), или на 5,38 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

Совокупный объем активов на 1 ноября 2018 года составил 90,6 трлн рублей, при этом концентрация активов на крупнейших кредитных организациях выросла.

Лидером по приросту активов в октябре стал Сбербанк (плюс 480,8 млрд рублей, или 1,8%) в основном за счет привлеченных межбанковских кредитов и средств на текущих счетах физических лиц.

На втором месте с незначительным отставанием оказался ВТБ, где зафиксирован рост за месяц на 424,8 млрд рублей, или 3,2%, за счет привлеченных МБК и средств Центробанка. В целом октябрь не показал неожиданных лидеров: в лидерах по динамике — крупнейшие банки, за исключением разве что иранского Мир Бизнес Банка (восьмое место по росту активов в октябре) с приростом в 92,6%, или 37,9 млрд рублей, благодаря привлеченным межбанковским кредитам от зарубежных банков (очевидно, от материнской структуры).

В октябре отрицательную динамику продемонстрировали 278 кредитных организаций. Из пятерки банков — «антилидеров» предыдущего месяца в таблице остался только Бинбанк, занявший второе место (сокращение на 35,2 млрд рублей, или 4,9% за месяц, в основном за счет вкладов физлиц и средств компаний-клиентов). Самое значительное снижение за месяц показал Абсолют Банк (на 35,9 млрд рублей, или 12,3%, в основном за счет сокращения привлеченных МБК и оттока средств на счетах юрлиц и депозитов, размещенных на сроки до 180 дней).

При этом Абсолют Банк за 12 месяцев все же в плюсе по динамике активов, как и оказавшиеся в «антилидерах» МСП Банк и Ситибанк.

На третьем месте по сокращению активов оказался Аресбанк из второй сотни, потерявший за месяц более половины от всей их суммы. Однако такую динамику обусловило сокращение остатка средств на счетах юрлиц, увеличившегося примерно на такую же сумму в июле текущего года.



В топ-десятку по активам на 1 ноября 2018 года вошли всего два банка, не контролируемых так или иначе государством. А топ-пятерку снова, если учитывать Национальный Клиринговый Центр, полностью представляют кредитные организации, подконтрольные госструктурам. На долю крупнейшей пятерки приходится 60,4% активов сектора (против 55,8% годом ранее), топ-20 банков формируют 81,4% активов (12 месяцев назад — 79,2%), топ-50 — уже 91,1% (12 месяцев назад — 89,9%), а топ-200 кредитных организаций — 99% в общем объеме (12 месяцев назад — 98,4%).