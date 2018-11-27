Площадкой для презентации стала конференция «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru 15-16 ноября 2018 года в Москве. 

Перед участниками конференции, экспертами в области оптимизации бизнес-процессов, с презентацией комплексного решения выступил Алексей Мельниченко, руководитель отдела продаж департамента системной интеграции «Диасофт». 

Алексей Мельниченко, руководитель отдела продаж департамента системной интеграции «Диасофт»

Алексей продемонстрировал решение Diasoft Sensor, возможности которого обеспечивают настройку и мониторинг бизнес-процессов для любых прикладных продуктов с использованием в качестве источников данных АБС и информационных систем банка. «Тепловая карта» пользователей и бизнес-процессов позволяет оперативно анализировать эффективность бизнес-процесса в целом, а также каждого из его этапов, и на основе полученных данных рассчитывать KPI. Отдельная функция оповещает ответственных лиц о достижении порогового значения KPI. Для простой и наглядной визуализации данных сотрудникам и руководителям в системе доступна библиотека дашбордов – графических таблиц нового поколения. 

Значимую роль в повышении эффективности работы сотрудников играют нематериальные инструменты мотивации. В компании «Диасофт» таким инструментом является портал INSPIDER. Работая в комплексе с Diasoft Sensor, INSPIDER становится важным элементом трансформации корпоративной культуры компании, интерфейсом для работы пользователей с инструментами геймификации и личными рейтингами в разрезе проектов, задач, компетенций и событий. Интеграция с рабочим местом сотрудника позволяет ему самостоятельно следить за своим рейтингом по отношению к эталону или к рейтингам других сотрудников. 

Опционально, при интеграции Diasoft Sensor и INSPIDER, заказчик может настроить возможность автоматического формирования рекомендаций по обучению сотрудника на основе его KPI. 

Алексей Мельниченко: «Diasoft Sensor позволит заказчику принимать управленческие решения на основе объективной информации о работе персонала, а использование возможностей нематериальной мотивации, в свою очередь, даст новые инструменты руководителям – все это неминуемо приведет к росту эффективности бизнес-процессов в целом. Как показывает практика, одно понимание рядовым сотрудником, что эффективность его работы отслеживается на регулярной основе, повышает его производительность на 10-15%».  

Вопросы и оживленная дискуссия, которую вызвал доклад среди представителей финансового сообщества, еще раз подтвердили актуальность решений «Диасофт».

Источник: Компания «Диасофт»