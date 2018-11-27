Десять крупных компаний сформировали «Ассоциацию цифровых рыночных активов» (ADAM) для разработки правил поведения в криптоиндустрии. В числе учредителей новой организации: Galaxy Digital, Genesis Global Trading, GSR, Hudson River Trading, Paxos, Symbiont, BitOoda Technologies, BTIG, Cumberland и XBTO.

Члены ассоциации намерены стандартизировать рекомендуемые правила работы в таких областях, как трейдинг, хранение, клиринг и расчеты, сообщает ForkLog .

Также ADAM в сотрудничестве с регуляторами намерена разработать правовые нормы и законы для криптоиндустрии.

Первое собрание участников ассоциации запланировано на первый квартал 2019 года. После разработки правил поведения, которая займет несколько месяцев, ADAM планирует следить за их соблюдением и при необходимости изменять.