Исследовательское подразделение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) – одного из двух главных регуляторов финансовых рынков страны – LabCFTC опубликовало руководство по смарт-контрактам.

Соответственно руководству, «смарт-контракт – это набор обещаний, заданных в цифровой форме, включая протоколы, в рамках которых участники исполняют прочие обещания. Базовая идея смарт-контракта состоит в том, что множество видов условий контракта (в том числе право требования, материальная ответственность, точное определение прав собственности и т.д.) может быть закреплено при помощи программного и аппаратного обеспечения, с которым мы работаем, таким образом, чтобы нарушение условий контракта оказалось дорогим действием для нарушителя (при желании, непозволительно дорогим)», сообщает Ttrcoin .

CFTC отмечает, что при всех своих преимуществах смарт-контракт или «умный» контракт никогда не окажется умнее своего создателя. Если условия контракта нарушают требования закона, такой контракт не может считаться обязательным для исполнения. Другими словами, использование смарт-контракта не освобождает пользователя от сопутствующих обязанностей. Кроме того, смарт-контракты прибегают к помощи так называемых «оракулов», а значит, они могут выполняться и при передаче им ложных сведений.

Смарт-контракты могут применяться компаниями в сфере трейдинга для автоматизации своих процессов.

Также они могут быть составлены таким образом, чтобы обеспечивать соблюдение требований регуляторов, из-за чего противоправное действие совершить будет просто невозможно. Автоматизация процессов может помочь сберечь время и деньги, а стандартизация – избежать лишних дискуссий.

CFTC также допускает, что преимущества смарт-контрактов для себя смогут найти контролируемые ею организации, в том числе в сфере финансовых деривативов.