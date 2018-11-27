Микрофинансовые организации (МФО) могут начать выдавать займы через маркетплейс уже в 2019 году, после того, как тестирование по выдаче кредитов через эту площадку пройдут банки. Об этом, отвечая на вопрос обозревателя Банки.ру, рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Он также уточнил, что размещение инвестиций физлицами в МФО (аналог банковских вкладов, не подпадающий под систему страхования вкладов) пока не рассматривается как услуга, реализуемая через маркетплейс.

«МФО с точки зрения выдачи займов схожи в своей деятельности с кредитными организациями. Предполагается, что в феврале 2019 года начнется тестирование маркетплейса для кредитных организаций в части (выдачи через эту площадку) вкладов и возможно кредитов. Я надеюсь, что после того, как тестирование покажет какие-то результаты и если они будут неплохими, можно будет думать о том, чтобы подключать к этому и микрофинансовые организации», — прокомментировал Чистюхин.