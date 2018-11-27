На определенном этапе количество микрофинансовых компаний в России достигло 60 штук. Но сейчас их количество снизилось до 54 компаний. Такую статистику привел заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Мечта о том, что выживут наиболее надежные участники рынка МФО, оправдалась не вполне. Но я хотел бы верить, что те, кто остались, намного более ответственно относятся к бизнесу, чем остальные, и в ближайшее время мы никаких уходов МФК с рынка не увидим», — прокомментировал ситуацию Чистюхин.

На текущий момент все микрофинансовые организации в России подразделяются на два вида — микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Последние обладают правом привлекать средства физлиц (розничных инвесторов) на сумму от 1,5 млн рублей. Кроме того, капитал МФК должен составлять не менее 70 млн рублей. На российском микрофинансовом рынке преимущественно представлены именно МКК.