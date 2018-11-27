Центробанк будет работать над контролем за инфляцией, чтобы этот фактор не отпугивал инвесторов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Да, у нас произошло некоторое ужесточение денежно-кредитных условий во втором полугодии этого года. В наибольшей степени это отразилось на доходностях ОФЗ — с июня по октябрь доходность по длинным бумагам выросла где-то на 1,3 процентных пункта. По долгосрочным депозитам населения ставки выросли меньше — 0,9 процентного пункта, по кредитам предприятиям еще меньше — 0,7 процентного пункта. Что касается длинного конца (кривой доходности. — Прим.ред.) бумаг, на них, конечно, отражаются и инфляционные ожидания, и ожидания иного рода рисков. Чтобы у нас длинные деньги были более доступны для экономики, конечно, надо работать над этими рисками. Центральный банк будет делать все, чтобы инвесторы поверили, что мы хотим и в состоянии удержать инфляцию в долгосрочной перспективе около цели», — отметила глава ЦБ.

14 сентября Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5%. В октябре регулятор оставил показатель неизменным. Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики состоится 14 декабря.