Регулятор будет делать все, чтобы инвесторы поверили, что он хочет и в состоянии удержать инфляцию в долгосрочной перспективе около цели.
Центробанк будет работать над контролем за инфляцией, чтобы этот фактор не отпугивал инвесторов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Россия зовет!».
«Да, у нас произошло некоторое ужесточение денежно-кредитных условий во втором полугодии этого года. В наибольшей степени это отразилось на доходностях ОФЗ — с июня по октябрь доходность по длинным бумагам выросла где-то на 1,3 процентных пункта. По долгосрочным депозитам населения ставки выросли меньше — 0,9 процентного пункта, по кредитам предприятиям еще меньше — 0,7 процентного пункта. Что касается длинного конца (кривой доходности. — Прим.ред.) бумаг, на них, конечно, отражаются и инфляционные ожидания, и ожидания иного рода рисков. Чтобы у нас длинные деньги были более доступны для экономики, конечно, надо работать над этими рисками. Центральный банк будет делать все, чтобы инвесторы поверили, что мы хотим и в состоянии удержать инфляцию в долгосрочной перспективе около цели», — отметила глава ЦБ.
14 сентября Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5%. В октябре регулятор оставил показатель неизменным. Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики состоится 14 декабря.
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