Около половины кредитно-потребительских кооперативов (КПК) не осуществляют активной деятельности. Такие данные привел заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин во время своего выступления на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Мы обещали в этом году уделить больше внимания КПК, — рассказывает Чистюхин. — Мы уже провели их категоризацию на осуществление деятельности».

В рамках данного мероприятия КПК были разделены на четыре категории: неосуществляющие деятельность, недобросовестные, финансово устойчивые и финансово неустойчивые. При этом на первую категорию приходится 1 340 кооперативов при общем количестве КПК в России свыше 2,3 тыс. кооперативов

Чистюхин отмечает, что пока Центробанк насчитал 161 недобросовестный кредитно-потребительский кооператив. По таким КПК ведется серьезная работа с правоохранительными органами. Так, по 75 кооперативам уже направлена информация в данные органы, по оставшимся продолжают действовать надзорные мероприятия. Всех недобросовестных участников регулятор активно пытается вывести с «белого» рынка.

Финансово устойчивых КПК в России, по данным ЦБ, порядка 600 штук, а финансово неустойчивых — 245 штук.