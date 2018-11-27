Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев выросли в ноябре до 9,8% с 9,3% в октябре. Такая медианная оценка ООО «инФОМ» представлена в обзоре ЦБ.

Основная причина увеличения показателя в ноябре — динамика цен на бензин и некоторые продовольственные товары, указывает регулятор.

«Ожидания населения по-прежнему сильно зависят от роста цен на отдельные товары-маркеры. Так, бензин по-прежнему остается одним из ключевых товаров, динамика цен на которые определяет инфляционные ожидания населения. Чаще бензина упоминались лишь мясо и птица. Также опрошенные стали чаще отмечать рост цен на молочную продукцию, хлеб и булочные изделия, яйца, сахар, чай и кофе», — говорится в материале.

Кроме того, респонденты стали говорить об ожидаемом росте цен перед новогодними праздниками, при этом предстоящее повышение НДС пока мало влияет на оценку.

Наблюдаемая респондентами инфляция в ноябре не изменилась (10,1%). С начала 2015 года респонденты оценивали будущую инфляцию ниже текущей, а сейчас инфляционные ожидания почти сравнялись с уровнем наблюдаемой инфляции. Это может говорить о том, что респонденты в меньшей степени ожидают снижения инфляции, поясняет регулятор.

Кроме того, если в январе — мае 2018 года доля тех, кто ожидал замедления инфляции, превосходила долю тех, кто ожидал ее ускорения, то в ноябре ситуация стала обратной.

Также сообщается, что доля респондентов, прогнозирующих инфляцию в 2018 году выше 4%, осталась на уровне октября: 53%. Доля тех, кто прогнозирует инфляцию выше 4% в трехлетней перспективе, возросла до 50% с 46% в предыдущем месяце.

Оценка инфляционных ожиданий, сделанная Банком России на основе данных опроса ООО «инФОМ» и текущего темпа инфляции, в ноябре увеличилась и составила 4,2—4,7%.



При этом в обзоре отмечается, что, несмотря на рост инфляционных ожиданий, оценки и ожидания изменения материального положения улучшились. Возросшие доходы респонденты предпочитают сохранять. Они чаще говорят как о благоприятности времени для сбережений, так и о том, что им удалось что-то отложить за прошедший месяц. Преобладание сберегательных настроений может быть связано с ростом ставок по депозитам , полагают в ЦБ. Индекс потребительских настроений в ноябре сохранился на уровне предыдущего месяца (92 пункта).