Рост кредитования нефинансовых организаций в России в 2019 году составит 7—10%, что будет поддерживать экономический рост, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума «Россия зовет!».

«Мы видим, что кредитование активно растет, и во втором полугодии среднемесячные кредиты нефинансовым организациям реального сектора экономики росли темпами около 1%. Это где-то в три раза больше, чем в первом полугодии. То же самое по населению, темпы роста кредитования остаются достаточно высокими. Мы ожидаем, что в 2019 году темпы роста кредитов останутся достаточно высокими, 7—10% для нефинансовых организаций. Это будет поддерживать экономический рост», — отметила руководитель регулятора.

Российские банки в январе — октябре нарастили темпы роста розничного кредитования до 17%, в октябре рост составил 1,6—1,7%. Такие данные в ноябре приводила зампред ЦБ Ольга Полякова.