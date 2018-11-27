Банк России на текущий момент не рассматривает возможности послабления законодательных изменений, которые в ближайшее время затронут микрофинансовый сектор. Речь, в частности, идет об ограничении максимальной процентной ставки по микрозаймам до 1% в день и об ограничении полной стоимости микрозайма. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Мы считаем, что мы и так по многим обсуждаемым сейчас вопросам уже приняли некую компромиссную позицию. И тут надо понимать, что это позиция не только Центрального банка — мы просто находимся на острие этой дискуссии, но и позиция большого количества депутатов и сенаторов. И многие хотят еще более жестких решений в этом вопросе», — предупредил Чистюхин.

«С нашей точки зрения мы на сегодняшний день нашли ту, пусть и не золотую, но все-таки середину, некий баланс, когда, с одной стороны, мы дополнительно защищаем потребителей, в том числе от их неотвественного поведения, а с другой стороны, оставляем рынок микрофинансирования на плаву», — добавил он.

Чистюхин объясняет это тем, что предлагаемые ЦБ изменения, которые повлияют на законодательство в сфере МФО, касаются только одного из трех сегментов этого рынка — займов до зарплаты. Потребительские займы, займы на развитие малого бизнеса и стартапов останутся все запланированных ограничений.