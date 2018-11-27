Банк России может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января 2019 года при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-подхода на форуме «Россия зовет!».



«Решение о приостановлении покупок валюты в рамках бюджетного правила было связано с оценкой уровня волатильности на валютном рынке, на финансовом рынке. При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников, 15 января», — сказала она.

Центробанк 23 августа объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года. Позже регулятор принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018 года.