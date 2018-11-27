Доля участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций РФ в течение III квартала 2018 года снизилась на 0,44 процентного пункта — с 14,94% на 1 июля до 14,5% на 1 октября. Такие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Центробанка РФ «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2018 года» .

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций на 1 октября 2018 года составили 393 млрд 293,72 млн рублей, увеличившись на 1 млрд 287,9 млн рублей (0,33%). При этом совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций РФ за III квартал увеличился более существенно — на 88 млрд 634,5 млн (3,4%), до 2 трлн 713 млрд 161,5 млн рублей.

В обзоре ЦБ указано, что увеличение инвестиций нерезидентов в российский банковский сектор произошло за счет разнонаправленных факторов: приобретения нерезидентами акций десяти кредитных организаций, увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы трех банков и одновременно — уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 14 кредитных организаций.

В общей сложности по состоянию на 1 октября 2018 года были зарегистрированы и имели лицензию на осуществление банковских операций 150 кредитных организаций с участием нерезидентов (на 1 июля этого года таких организаций было 155).

Иностранные инвестиции в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, уменьшились за квартал на 4 млрд 133,1 млн рублей, до 366,645 млрд на 1 октября, а их доля снизилась на 0,62 п. п., до 13,51% (на 1 июля равнялась 14,13%).

В числе прочего в обзоре указано, что в 63 кредитных организациях (58 банках и пяти небанковских кредитных организациях) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Полный список таких организаций приводится в обзоре. Их количество за III квартал 2018 года уменьшилось на одну. В четырех банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.



Напомним, что ЦБ также ежегодно рассчитывает по особым правилам иностранную долю в банках РФ в рамках квоты . Как сообщалось, эта доля снизилась с 13,51% на 1 января 2017 года до 12,94% на начало 2018-го.

