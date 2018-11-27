На заседании совета директоров Центробанка 14 декабря будет рассматриваться возможность сохранения или повышения ключевой ставки. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила в ходе пресс-подхода на форуме «Россия зовет!».

«На заседании Центробанка 14 декабря будет рассматриваться возможность сохранения или повышения ключевой ставки», — подчеркнула она.

14 сентября Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5%. В октябре регулятор оставил показатель неизменным. Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики состоится 14 декабря.

