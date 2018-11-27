Клиенты БКС Банка с мобильными устройствами на операционной системе Android теперь могут добавить свою карту Visa в сервис бесконтактной оплаты Google Pay и совершать покупки с помощью смартфона в магазинах по всему миру, а также онлайн. О запуске сервиса в банке объявили в среду, 28 ноября.

В частности, при оплате на кассе достаточно разблокировать телефон и поднести его к платежному терминалу.

Сервис доступен для владельцев устройств с операционной системой Android версии 4.4 и выше, обладающих функцией беспроводной передачи данных (NFC).



«Все финансовые данные клиента и его трансакции надежно защищены, а реквизиты карты хранятся в зашифрованном виде», — подчеркивают в БКС Банке.