Хакеры для легализации похищенных средств применяют схему, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет фирмы-дроппера.

«При таком хищении средства поступают на счет очевидно не работающей компании: директор — номинальный, адрес — фиктивный, налоговая нагрузка имитируется, а единственное поступление — украденные деньги», — рассказывает специалист по информбезопасности банка топ-5. Банк-отправитель от клиента узнает о хищении и информирует банк-получатель, средства замораживаются.



Но тут от приставов приходит реальный исполнительный лист, по которому требуется похищенная сумма как долг за неоплаченные фирмой-однодневкой юридические услуги. В качестве взыскателя фигурирует юридическая фирма, которая, судя по документам и информации на сайте, ведет реальную деятельность. И банк вынужден перевести средства в рамках исполнительного производства, даже если знает об их происхождении.

Исполнительный лист при этом получается задолго до хищения, пояснили в банках. Сначала создается компания-дроппер, какое-то время она находится в спящем состоянии. Затем эта компания заключает договор с «дружественной» юридической фирмой, которая в итоге и подает иск о взыскании долга за неоплату услуг. При этом имеется полный комплект документов, включая двусторонние акты выполненных работ. Ответчик-однодневка долг признает, суд выносит решение о взыскании долга, и появляется исполнительный лист.

Эксперты считают, что разоблачить преступников в рамках таких схем непросто, но в целом реально. По словам банкиров, чтобы противостоять мошенникам, пострадавшей стороне нужно успеть наложить арест на средства на счету фирмы-дроппера, но это, как правило, не удается. Деньги оперативно уходят по исполнительному листу.