В такой ситуации отказать в переводе даже краденых денег банки не могут.
Хакеры для легализации похищенных средств применяют схему, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет фирмы-дроппера.
«При таком хищении средства поступают на счет очевидно не работающей компании: директор — номинальный, адрес — фиктивный, налоговая нагрузка имитируется, а единственное поступление — украденные деньги», — рассказывает специалист по информбезопасности банка топ-5. Банк-отправитель от клиента узнает о хищении и информирует банк-получатель, средства замораживаются.
Но тут от приставов приходит реальный исполнительный лист, по которому требуется похищенная сумма как долг за неоплаченные фирмой-однодневкой юридические услуги. В качестве взыскателя фигурирует юридическая фирма, которая, судя по документам и информации на сайте, ведет реальную деятельность. И банк вынужден перевести средства в рамках исполнительного производства, даже если знает об их происхождении.
Исполнительный лист при этом получается задолго до хищения, пояснили в банках. Сначала создается компания-дроппер, какое-то время она находится в спящем состоянии. Затем эта компания заключает договор с «дружественной» юридической фирмой, которая в итоге и подает иск о взыскании долга за неоплату услуг. При этом имеется полный комплект документов, включая двусторонние акты выполненных работ. Ответчик-однодневка долг признает, суд выносит решение о взыскании долга, и появляется исполнительный лист.
Эксперты считают, что разоблачить преступников в рамках таких схем непросто, но в целом реально. По словам банкиров, чтобы противостоять мошенникам, пострадавшей стороне нужно успеть наложить арест на средства на счету фирмы-дроппера, но это, как правило, не удается. Деньги оперативно уходят по исполнительному листу.
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