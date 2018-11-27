Банк «Возрождение» включен в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах».
Всего в список вошли 20 банков.
Полный перечень по состоянию на 1 ноября 2018 г. опубликован сайте Центрального банка.
Таким образом, банк «Возрождение» допущен ЦБ РФ к временно свободным средствам федерального бюджета и внебюджетных фондов, государственных компаний и корпораций.
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