Всего в список вошли 20 банков.

Полный перечень по состоянию на 1 ноября 2018 г. опубликован сайте Центрального банка.

Таким образом, банк «Возрождение» допущен ЦБ РФ к временно свободным средствам федерального бюджета и внебюджетных фондов, государственных компаний и корпораций.