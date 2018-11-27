Банк «Русский Стандарт» вошел в число участников системы «Золотая корона». Отправление и получение моментальных денежных переводов «Золотая корона» теперь доступно в отделениях банка в Москве, Балашихе, Королеве, Рязани, Твери и других российских городах, сообщили в «Русском Стандарте».

В релизе говорится, что банк планирует предложить клиентам полный спектр услуг, а именно отправку и выдачу средств в трех валютах: рублях, долларах США и евро. При этом к концу 2019 года «Русский Стандарт» намерен подключить к системе «Золотая корона» всю свою сеть.



В «Русском Стандарте» напоминают, что получатели переводов могут самостоятельно выбирать для себя подходящие пункты выдачи, без привязки к конкретному месту. Отслеживать состояние перевода можно в любое время в режиме онлайн. Операция не требует открытия счета.