Общая тенденция на снижение количества микрофинансовых институтов, к которым относятся микрофинансовые организации, ломбарды и кредитно-потребительские кооперативы, в России наблюдается уже несколько лет. Тем не менее, регулятор не считает такое сокращение негативным моментом. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«С учетом той картинки, которую мы видим, я не могу сказать, что это тенденция носит какой-то отрицательный характер, — говорит Чистюхин. — Потому что в большинстве своем компании, которые уходят с рынка, это недействующие компании».

Чистюхин пояснил, что данные компании входят в реестр микрофинансовых организаций Банка России, но никакой деятельности практически не ведут. Представитель ЦБ РФ обратил внимание, что указанные компании уходят с рынка именно по этой причине, а не в связи с невыполнением требований регулятора.