Центробанк может пересмотреть прогноз цены на нефть. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-подхода на форуме «Россия зовет!».



«Мы будем рассматривать уточнение прогноза по всему периметру показателей и возможные уточнения прогноза по цене на нефть, но хочу отметить, что в базовом сценарии мы всегда придерживались консервативного подхода. Вы знаете, мы прогнозировали снижение цены до 55 долларов за баррель в 2020 году. Сейчас цена текущая остается выше этого уровня, к которому мы считали, что придем», — сказала она.

