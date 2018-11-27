За первое полугодие 2018 года специалисты Solar JSOC зафиксировали свыше 357 тыс. компьютерных атак, что примерно в два раза больше, чем в первом полугодии 2017 года. При этом увеличивается не только число атак, но и темп прироста.

Также примерно в полтора раза возросло число кибератак, направленных на получение контроля над инфраструктурой организации. Злоумышленники все чаще стремятся к долгосрочному и незаметному присутствию для детального исследования и получения более полного доступа к информационным и технологическим системам, говорится в пресс-релизе компании «Ростелеком-Solar».

На 10% возросло число атак, нацеленных на прямой вывод денежных средств из организаций, однако успешность таких атак снижается. При этом заметен сильный тренд к уменьшению числа «хулиганских» кибератак, таких как дефейс или компрометация публичных сайтов, порча и уничтожение данных. Их количество снизилось на 45% по отношению к первому полугодию 2017 года.

Примерно каждый пятый инцидент, зафиксированный Solar JSOC за этот период, был классифицирован как критичный – то есть потенциально ведущий к финансовым потерям на сумму свыше 1 млн руб., компрометации конфиденциальной информации или остановке критичных бизнес-систем.

Киберпреступники чаще всего пытаются взломать веб-приложения организаций (33,6%), заразить серверы и рабочие станции пользователей вредоносным ПО (22,5%) либо подобрать пароли к учетным записям на внешних сервисах компании, то есть к личным кабинетам на сайтах или системам файлового обмена с контрагентами (21,7%). Если компанию атаковали изнутри, в 42,1% случаев она сталкивалась с утечками конфиденциальных данных, а в 22,6% внутренние учетные записи оказывались скомпрометированными.