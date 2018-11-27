В среду, 28 ноября, нефть марки Brent торгуется в плюсе, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов. На спот-рынке доллар стоит 66,89 рубля. Ожидается, что торги на Московской бирже откроются снижением по рублевым парам.

При дальнейшем восстановлении цен на нефть и успешных аукционах Минфина, рубль продолжит укрепляться против иностранных валют. В среду Минфин проведет два аукциона по размещению облигаций ОФЗ на общую сумму 10 млрд рублей, комментирует Антонов.

«Техническая картина по паре доллар/рубль указывает на снижение до 66,47 рубля, а по паре евро/рубль – до 75,35 рубля. Вряд ли сейчас на рынке что-то изменится, пока не пройдет заседание ОПЕК и встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя сама ее возможность теперь под угрозой», - прогнозирует эксперт.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, пока все неплохо складывается для рубля.

«Силы ему может придать аукцион Минфина по размещению ОФЗ, если он покажет наличие хорошего спроса на рублевые обязательства государства. Сегодня ждем движения российской валюты в диапазон 66-66,5 рубля за доллар», - поясняет аналитик.

«Ожидаю разнонаправленную динамику. Рост продолжится на внешнем фоне. На локальном рынке в фокусе размещение рублевых облигаций Минфина, экономический форум в Москве. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2330-2380 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-68,00», - сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.