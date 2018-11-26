Вердикты украинских судов в отношении дочерних банков группы ВТБ являются узакониванием попытки рейдерского захвата. Об этом говорится в заявлении ВТБ.



В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения Арбитражного суда Гааги арестовал акции «дочек» российских государственных банков — Сбербанка , ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 млн долларов. Позже глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ оспаривает арест акций своей украинской «дочки», вариант ее продажи не рассматривает.

«Это фактически парализовало работу нашего банка в этой стране. Группа ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми. Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются не чем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», — отмечается в сообщении ВТБ.

В банке также заявили, что оставляют за собой право обратиться в международный суд за взысканием с президента Украины Петра Порошенко средств, потраченных на покупку банка «Мрия».

«Хотели бы также напомнить господину П. А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка «Мрия», которым он владел и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П. А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — заключили в ВТБ.

