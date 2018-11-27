В Тинькофф Банке опровергли массовую блокировку карт или счетов клиентов. Однако при подозрении на мошеннические операции финучреждение проводит дополнительную проверку действий по карте вне зависимости от суммы платежа, сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.



Ранее СМИ сообщали, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей и блокировать счета и карты в случае отказа предоставить подтверждающие документы.

«Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов. Банк, предоставляя сервис переводов с карты на карту между физическими лицами, оказывает повышенное внимание безопасности платежей и в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций, проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода. При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится», — отметили в банке.