Сбербанк предложит продукты и сервисы для уплаты налогов самозанятыми в соответствии с подписанным президентом России законом о введении специального налогового режима. Об этом рассказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Александр Белокопытов

Белокопытов отметил, что клиенты банка получат возможность быстро зарегистрировать свою деятельность в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

«В Сбербанке появятся продукты и сервисы для этой категории клиентов. Но важнее то, что при переходе на специальный налоговый режим, в будущем клиенты смогут решать свои насущные задачи. У них появится возможность взять кредит, оформить ипотеку, кредитную карту и использовать другие продукты банка, для получения которых будут учитываться доходы от профессиональной деятельности», — рассказал он.

Кроме того, как отмечают в Сбербанке, введение нового налогового режима — это не только «доступная возможность заниматься любимым делом, которое приносит доход, в рамках закона», но и возможность расширить клиентскую базу.

«Это хорошая возможность расширить клиентскую базу. Часто сдерживающим фактором при работе с клиентом является отсутствие доступного способа зафиксировать взаимоотношения — выдать чек или платежный документ. Новый налоговый режим позволит повысить культуру отношений между сторонами... Все это стимулирует спрос на оказываемые услуги. Для многих категорий профессиональной деятельности, например, для водителя, няни, помощника по дому, переход на специальный налоговый режим — хорошая возможность официально оформить свою деятельность», — прокомментировал Белокопытов.

27 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан в пилотном режиме, который будет действовать на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. Специальный налоговый режим для самозанятых россиян вводится в качестве эксперимента, который продлится с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028-го. Самозанятым предоставляется возможность уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам. Если же продажей товаров и услуг занимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, то ставка налога составит 6%.