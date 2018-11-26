Сбербанк не знает о массовых блокировках карт или счетов клиентов в случае отказа предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Ранее СМИ сообщали, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей и блокировать счета и карты в случае отказа предоставить подтверждающие документы.

«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля», — говорится в сообщении.