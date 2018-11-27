Компания Webbankir запустила первый в России сервис POS-кредитования для малого и среднего бизнеса Webbankir Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Компания Webbankir запускает цифровую платформу Webbankir Pay, которая позволяет выдаватьPOS-кредиты полностью онлайн, без участия банков, платежных терминалов и кредитных карт. Клиенту не нужно обращаться в точке продаж к кредитному менеджеру, а продавцу — тратиться на эквайринг и вести бумажный документооборот», — говорится в сообщении.

Данное решение рассчитано на небольшие интернет-магазины и региональную розницу.

Денежные средства выдаются на срок от трех до шести месяцев. Их стоимость будет компенсироваться за счет продавцов, чья выручка и средний чек вырастут на 30—35% благодаря повышению платежеспособного спроса, отметили в компании.

Воспользоваться системой Webbankir Pay могут любые юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте webbankir.partners и получить личный счет и кабинет.

Одобрить кредит можно и подав заявку через интернет непосредственно в точке продаж. Если сумма кредита не превышает 15 тыс. рублей, от клиента даже не потребуется предъявлять паспорт.