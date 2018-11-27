Значения обязательных нормативов в октябре нарушили 17 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 15 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления.

Ростовский Донхлеббанк 25 октября допустил нарушение норматива мгновенной (Н2) и текущей ликвидности (Н3). Отметим, что на отчетную дату значения вышеуказанных нормативов составили 23,1% и 59,2%, при минимумах в 15% и 50% соответственно.

В список нарушителей нормативов также вошел РТС-Банк, зарегистрированный в Тольятти. В октябре банком на протяжении 13 дней не соблюдались нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2). На отчетную дату указанные нормативы оставались ниже установленных требований ЦБ РФ.

В список нарушителей нормативов традиционно попали и кредитные организации, проходящие процедуру санации.

С полным перечнем банков и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Значения в ячейках — количество дней в октябре, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.

Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.