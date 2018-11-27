В Москве участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве восьми участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Установлено, что злоумышленники без обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты фиктивных юридических лиц, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, обналичиванию денежных средств», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что свои услуги фигуранты оказывали за вознаграждение и в результате извлекли незаконный доход в размере свыше 97,6 млн рублей.



Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. В отношении восьми участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.