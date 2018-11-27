Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД.

Установлено, что злоумышленники без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более чем 20 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги фигуранты взимали комиссию в размере 14,5% от каждой трансакции. Незаконный доход от противоправной деятельности превысил 270 млн рублей. В организованную группу входило более десяти человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Полицейские при участии Росгвардии провели обыски в местах проживания и работы фигурантов. Обнаружены и изъяты магнитные носители информации (флеш-карты, жесткие диски компьютерных устройств, ноутбуки), черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.

В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один помещен под домашний арест.



Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

