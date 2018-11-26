В прошедшую «черную пятницу» россияне сделали покупок на 17,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, этому способствовало увеличение как потока покупателей, так и числа ретейлеров. По данным АКИТ, наибольшей популярностью в дни распродаж у покупателей пользовались бытовая техника и электроника, одежда и обувь, а также автомобильные запчасти и аксессуары. При этом, как подчеркнул эксперт, организаторы не зафиксировали нарушений со стороны ретейлеров на онлайн-площадке «черной пятницы». Как утверждают в АКИТ, компании выставляли честные цены, а скидки не накручивали.

Между тем на горячую линию поступило около 200 обращений, связанных с тем, что покупатели не смогли активировать скидочный купон либо принять участие в акции по другим причинам.

О том, что акция «Черная пятница» крайне удачно прошла для онлайн-ретейлеров, свидетельствуют и данные одного из самых крупных операторов фискальных данных «Платформа ОФД» (Сбербанк). По данным компании, средний чек подскочил в восемь раз, в итоге он составил чуть более 11 тыс. рублей. В «Платформе ОФД» подчеркнули, что наибольший всплеск продаж был в самый первый день акции, 23 ноября. Тогда средний чек был выше обычного в 11 раз, а дневной оборот вырос вдвое.

На онлайн-платформах наибольшим спросом пользовались смартфоны и аксессуары к ним, а также верхняя одежда.